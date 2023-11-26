Минобороны России: средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей», — сообщили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА.
До этого украинские войска атаковали село Козинка Грайворонского городского округа в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе, мужчина получил ранения.