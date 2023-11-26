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Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА.

«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву», — заявил он.

Кроме того, по словам Собянина, системы ПВО перехватили и уничтожили несколько украинских дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. 

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали село Козинка Грайворонского городского округа в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе, мужчина получил ранения.

18 ноября губернатор региона сообщил, что два человека пострадали при детонации дрона в Белгородской области.

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