Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА.

«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву», — заявил он.

Кроме того, по словам Собянина, системы ПВО перехватили и уничтожили несколько украинских дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет.

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали село Козинка Грайворонского городского округа в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе, мужчина получил ранения.

18 ноября губернатор региона сообщил, что два человека пострадали при детонации дрона в Белгородской области.