Мужчина получил ранения из-за атаки ВСУ по селу Козинка в Белгородской области

Украинские войска атаковали село Козинка Грайворонского городского округа в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе, мужчина получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, местный житель получил осколочные ранения нижних конечностей в результате падения БПЛА с последующей детонацией. Его доставили в Центральную районную больницу.

«Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. В результате взрыва также повреждён один автомобиль», — написал Гладков в Telegram.

18 ноября губернатор сообщил, что два человека пострадали при детонации дрона в Белгородской области.