Мужчина получил ранения из-за атаки ВСУ по селу Козинка в Белгородской области
- РИА Новости
По его словам, местный житель получил осколочные ранения нижних конечностей в результате падения БПЛА с последующей детонацией. Его доставили в Центральную районную больницу.
«Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. В результате взрыва также повреждён один автомобиль», — написал Гладков в Telegram.
18 ноября губернатор сообщил, что два человека пострадали при детонации дрона в Белгородской области.