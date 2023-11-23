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Мужчина получил ранения из-за атаки ВСУ по селу Козинка в Белгородской области

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Украинские войска атаковали село Козинка Грайворонского городского округа в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе, мужчина получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчина получил ранения из-за атаки ВСУ по селу Козинка в Белгородской области
  • РИА Новости

По его словам, местный житель получил осколочные ранения нижних конечностей в результате падения БПЛА с последующей детонацией. Его доставили в Центральную районную больницу.

«Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. В результате взрыва также повреждён один автомобиль», — написал Гладков в Telegram.

18 ноября губернатор сообщил, что два человека пострадали при детонации дрона в Белгородской области.

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