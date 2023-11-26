«Удалось перехватить и уничтожить»: что известно о попытке массированной атаки украинских БПЛА на российские регионы

Минувшей ночью Киев предпринял попытку массированной атаки ряда российских регионов, используя беспилотники. В Минобороны России сообщили об уничтожении как минимум 24 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями в ночь на 26 ноября. Власти Подмосковья заявили о повреждении строений на земле, однако пострадавших среди людей нет. В Тульской области БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом, повредив остекление и легко ранив местного жителя.

В Минобороны России заявили об уничтожении более 20 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областями в ночь на 26 ноября.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей», — сообщили в ведомстве около 04:45 мск.

В сообщении от 06:20 мск в МО заявили об уничтожении ещё девяти БПЛА противника в тех же регионах. Около 09:30 мск сообщалось об уничтожении ещё четырёх аппаратов над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что была предпринята попытка массовой атаки беспилотников на столицу.

«Силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву... Пострадавших и серьёзных разрушений предварительно нет», — написал мэр в Telegram.

На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Позднее Собянин сообщил, что другие БПЛА были сбиты в городских округах Подольск и Раменское.

Также на russian.rt.com Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили ещё один БПЛА ВСУ в Брянской области

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о повреждениях строений в результате ночной атаки беспилотников в регионе.

«В трёх случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо», — заявил Воробьёв.

Губернатор Тульской области Александр Дюмин заявил, что один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.

«Серьёзных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Лёгкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь. Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир», — говорится в заявлении губернатора.

Глава Брянской области Александр Богомаз также заявил о нескольких фактах уничтожения БПЛА, отметив, что в результате этих событий пострадавших и разрушений нет.

Наряду с этим губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о подавлении БПЛА противника и попросил жителей региона воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ночь на 26 ноября ВСУ попытались нанести урон энергосистеме региона. По его словам, из-за массированности ударов не все средства поражения были сбиты, в результате чего часть территории республики оказалась обесточена.

«Без света остались часть городов и районов республики. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады. Правительству поручено вести работу в штабном режиме», — написал он в Telegram.

По словам Пушилина, утром энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населённых пунктов ДНР. Он подчеркнул, что делается всё возможное, чтобы вернуть гражданам подачу света в ближайшие сроки.