Губернатор Анохин: силы ПВО и РЭБ подавили атаку БПЛА в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что утром 26 ноября российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили атаку беспилотника в Смоленском районе.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Анохин добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Утром средства ПВО уничтожили ещё девять украинских БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.