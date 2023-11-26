Губернатор Анохин: силы ПВО и РЭБ подавили атаку БПЛА в Смоленской области
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Анохин добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Ранее в Минобороны России сообщили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
Утром средства ПВО уничтожили ещё девять украинских БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.