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В Минобороны России сообщили об уничтожении ещё девяти украинских БПЛА

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Средства ПВО уничтожили ещё девять украинских дронов над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, заявили в Минобороны России.

«Утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку... Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Впоследствии стало известно, что один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.

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