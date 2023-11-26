В Минобороны России сообщили об уничтожении ещё девяти украинских БПЛА

Средства ПВО уничтожили ещё девять украинских дронов над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, заявили в Минобороны России.

«Утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку... Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Впоследствии стало известно, что один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.