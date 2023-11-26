Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал

Один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, заявил губернатор региона Алексей Дюмин.

По его словам, ночью в Тульской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

«Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома», — говорится в заявлении губернатора.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, в ближайшее время также будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА.

В Минобороны России уточнили, что средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, заявили в Минобороны России.

Позже Собянин сообщил о ещё одном сбитом украинском беспилотнике в Подольске.