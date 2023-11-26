Собянин сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на столицу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ещё одном сбитом украинском беспилотнике в Подольске.

«Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск», — заявил он.

По словам мэра Москвы, разрушений и пострадавших после падения обломков, по предварительной информации, также нет.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА.

В Минобороны России уточнили, что средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, заявили в Минобороны России.