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Собянин сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на столицу

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ещё одном сбитом украинском беспилотнике в Подольске.

«Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск», — заявил он.

По словам мэра Москвы, разрушений и пострадавших после падения обломков, по предварительной информации, также нет.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА.

В Минобороны России уточнили, что средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, заявили в Минобороны России.

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