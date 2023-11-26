Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили ещё один БПЛА ВСУ в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё один украинский беспилотник в Брянском районе.

Об этом он написал в Telegram.

«Средствами ПВО Министерства обороны России над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.

Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Утром средства ПВО уничтожили ещё девять украинских БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.