Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили ещё один БПЛА ВСУ в Брянской области
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Средствами ПВО Министерства обороны России над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Ранее в Минобороны России сообщили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
Утром средства ПВО уничтожили ещё девять украинских БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.