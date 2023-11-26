Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА, летевших в сторону Москвы

Средства ПВО пресекли ещё одну попытку пролёта беспилотника к Москве, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Раменском городском округе)», — сказал он.

По словам Собянина, разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет.

Ранее мэр Москвы сообщил о ещё одном сбитом украинском беспилотнике в Подольске.

В Минобороны России уточнили, что средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями, заявили в Минобороны России.

Также стало известно, что один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.