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Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку: в МО РФ заявили об уничтожении БПЛА в Подмосковье

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Сергей Гусаров
Дежурные средства ПВО перехватили беспилотник, которым Киев пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области. По данным Минобороны РФ, инцидент произошёл 19 ноября в 23:20 мск. Мэр Москвы Сергей Собянин и власти округа Электросталь заявили, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку: в МО РФ заявили об уничтожении БПЛА в Подмосковье
  • РИА Новости

В Минобороны России заявили о перехвате украинского БПЛА самолётного типа над территорией Московской области.

«19 ноября в 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — заявили в ведомстве.

Как отметили военные, дежурные средства ПВО перехватили беспилотник противника.

Ранее о БПЛА в Подмосковье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — заявил он.

Мэр добавил, что на месте происшествия работали специалисты экстренных служб.

Глава подмосковного городского округа Инна Волкова также уточнила, что пострадавших в Электростали после попытки атаки беспилотника нет.

«Все обстоятельства случившегося уточняются. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написала она в Telegram.

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В последние месяцы украинская сторона неоднократно предпринимала попытки атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья. В частности, 19 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над территорией Богородского городского округа Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин тогда также уточнил, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков зафиксировано не было.

Ещё об одном аналогичном инциденте сообщалось 10 ноября, когда два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей. Наряду с этим попытка атаковать территорию Москвы и Московской области фиксировалась 7 октября. БПЛА самолётного типа был уничтожен над территорией Истринского городского округа Подмосковья.

Как отметила тогда глава городского округа Истра Татьяна Витушева, уничтоженный средствами ПВО беспилотник нёс контейнер со взрывчаткой, масса которой в тротиловом эквиваленте составила 10 кг.

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Кроме этого, о двух попытках атак беспилотников над территориями Домодедовского и Истринского округов Подмосковья сообщалось 17 сентября.

Помимо этого, один украинский беспилотник был уничтожен над Раменским районом Московской области 7 сентября. Как уточнял руководитель Раменского городского округа Николай Ханин, взрыв БПЛА произошёл на уровне верхних этажей многоквартирного дома. В результате этих событий выбило стёкла в квартирах, также повреждено четыре автомобиля, пострадавших не было.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что регионы Центрального федерального округа в связи с обострением угроз усилили противовоздушную оборону.

«Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам», — приводит его слова от 16 ноября РИА Новости.

Минобороны также систематически сообщает об уничтожении украинских БПЛА в зоне СВО. В сводке министерства от 19 ноября говорится об уничтожении 31 беспилотника противника.

Наряду с этим в начале ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу положительно оценил работу расчётов ПВО. Министр привёл данные, согласно которым за предшествующий месяц силы ПВО уничтожили свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника.

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