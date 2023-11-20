Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку: в МО РФ заявили об уничтожении БПЛА в Подмосковье
- РИА Новости
В Минобороны России заявили о перехвате украинского БПЛА самолётного типа над территорией Московской области.
«19 ноября в 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — заявили в ведомстве.
Как отметили военные, дежурные средства ПВО перехватили беспилотник противника.
Ранее о БПЛА в Подмосковье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — заявил он.
Мэр добавил, что на месте происшествия работали специалисты экстренных служб.
Глава подмосковного городского округа Инна Волкова также уточнила, что пострадавших в Электростали после попытки атаки беспилотника нет.
«Все обстоятельства случившегося уточняются. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написала она в Telegram.Также на russian.rt.com Над территорией Богородского городского округа: в МО РФ заявили об уничтожении украинского БПЛА в Московской области
В последние месяцы украинская сторона неоднократно предпринимала попытки атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья. В частности, 19 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над территорией Богородского городского округа Московской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин тогда также уточнил, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков зафиксировано не было.
Ещё об одном аналогичном инциденте сообщалось 10 ноября, когда два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей. Наряду с этим попытка атаковать территорию Москвы и Московской области фиксировалась 7 октября. БПЛА самолётного типа был уничтожен над территорией Истринского городского округа Подмосковья.
Как отметила тогда глава городского округа Истра Татьяна Витушева, уничтоженный средствами ПВО беспилотник нёс контейнер со взрывчаткой, масса которой в тротиловом эквиваленте составила 10 кг.
Кроме этого, о двух попытках атак беспилотников над территориями Домодедовского и Истринского округов Подмосковья сообщалось 17 сентября.
Помимо этого, один украинский беспилотник был уничтожен над Раменским районом Московской области 7 сентября. Как уточнял руководитель Раменского городского округа Николай Ханин, взрыв БПЛА произошёл на уровне верхних этажей многоквартирного дома. В результате этих событий выбило стёкла в квартирах, также повреждено четыре автомобиля, пострадавших не было.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что регионы Центрального федерального округа в связи с обострением угроз усилили противовоздушную оборону.
«Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам», — приводит его слова от 16 ноября РИА Новости.
Минобороны также систематически сообщает об уничтожении украинских БПЛА в зоне СВО. В сводке министерства от 19 ноября говорится об уничтожении 31 беспилотника противника.
Наряду с этим в начале ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу положительно оценил работу расчётов ПВО. Министр привёл данные, согласно которым за предшествующий месяц силы ПВО уничтожили свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника.