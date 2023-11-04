«Ежечасно рискуют своей жизнью»: Путин заявил о важности моральной поддержки военнослужащих в зоне СВО

Владимир Путин заявил, что моральная поддержка очень важна для участников специальной военной операции, которые постоянно рискуют жизнью. Президент высказался об этом в ходе встречи с участниками праздничной церемонии в День народного единства. В ходе беседы с представителями общественных и молодёжных организаций Путин выразил уверенность, что на всех жителей новых регионов России можно рассчитывать.

Владимир Путин выразил уверенность, что на всех жителей новых российских регионов можно рассчитывать. Президент заявил об этом в ходе беседы, состоявшейся после возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского в честь Дня народного единства.

На мероприятии присутствовали представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодёжных организаций, в том числе движения «Народный фронт «За Россию», проекта #МыВместе, движения «Юнармия», центра «Вымпел», движения «Волонтёры Победы», Поискового движения России, фонда «Защитники Отечества», сообщества «Движение Первых».

Одна из участниц встречи, прибывшая из Запорожской области, поблагодарила главу государства за решение о начале специальной военной операции.

«Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой, мы бы никогда этого не сделали. И конечно, я знаю, что на всех людей, которые живут на этих территориях, можно рассчитывать», — ответил президент.

Путин также побеседовал с юнармейцами, один из которых вручил главе государства значок Юнармии, символизирующий единение членов этого движения. Ещё один юнармеец передал президенту «солдатский треугольник» — одно из писем, написанных детьми для участников СВО.

Как пояснил передавший Путину письмо молодой человек, участники спецоперации заявляли, что эти письма помогают им воспрять духом и двигаться дальше.

«Я знаю, это очень важная вещь — такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а, может быть, ежечасно рискуют своей жизнью. Это очень важно», — сказал Путин.

Кроме того, президент выслушал слова участницы народного фронта, которая заявила о трудностях с поставкой необходимых вещей участникам СВО, в частности медикам, из-за вопросов разрешительной документации. По её словам, речь идёт, например, об армированном скотче, о фонариках и фломастерах.

«Может быть, списки всякие устарели давно, потому что, когда их составляли, таких и товаров не было», — ответил Путин и пообещал решить проблему.

Кроме того, активисты народного фронта рассказали президенту о случае в ДНР, когда за несколько часов удалось найти для подростка новое инвалидное кресло взамен испорченного.

«Это самое главное — прямая помощь людям. Нет ничего важнее», — отметил президент.

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3 ноября в ходе встречи с членами Общественной палаты глава государства отметил, что единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи.

«Если разрушается культура, традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной», — сказал президент.

В своей речи он также высказался о роли Александра Невского в истории России, отметив, что князь думал о том, чтобы сохранить русский народ и все другие народы, проживающие на территории нашей страны.

«Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сёстрам в Донбассе и Новороссии», — отметил Путин.

Президенту также задали вопрос о решении начать спецоперацию. Глава государства в ответ подчеркнул, что у России не было иного выбора.

«Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись. Нет, к сожалению, этого нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», — сказал он.