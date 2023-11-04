«Ежечасно рискуют своей жизнью»: Путин заявил о важности моральной поддержки военнослужащих в зоне СВО
Путин заявил о важности моральной поддержки военнослужащих в зоне СВО
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Владимир Путин выразил уверенность, что на всех жителей новых российских регионов можно рассчитывать. Президент заявил об этом в ходе беседы, состоявшейся после возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского в честь Дня народного единства.
На мероприятии присутствовали представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодёжных организаций, в том числе движения «Народный фронт «За Россию», проекта #МыВместе, движения «Юнармия», центра «Вымпел», движения «Волонтёры Победы», Поискового движения России, фонда «Защитники Отечества», сообщества «Движение Первых».
Одна из участниц встречи, прибывшая из Запорожской области, поблагодарила главу государства за решение о начале специальной военной операции.
«Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой, мы бы никогда этого не сделали. И конечно, я знаю, что на всех людей, которые живут на этих территориях, можно рассчитывать», — ответил президент.
Путин также побеседовал с юнармейцами, один из которых вручил главе государства значок Юнармии, символизирующий единение членов этого движения. Ещё один юнармеец передал президенту «солдатский треугольник» — одно из писем, написанных детьми для участников СВО.
Как пояснил передавший Путину письмо молодой человек, участники спецоперации заявляли, что эти письма помогают им воспрять духом и двигаться дальше.
«Я знаю, это очень важная вещь — такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а, может быть, ежечасно рискуют своей жизнью. Это очень важно», — сказал Путин.
Кроме того, президент выслушал слова участницы народного фронта, которая заявила о трудностях с поставкой необходимых вещей участникам СВО, в частности медикам, из-за вопросов разрешительной документации. По её словам, речь идёт, например, об армированном скотче, о фонариках и фломастерах.
«Может быть, списки всякие устарели давно, потому что, когда их составляли, таких и товаров не было», — ответил Путин и пообещал решить проблему.
Кроме того, активисты народного фронта рассказали президенту о случае в ДНР, когда за несколько часов удалось найти для подростка новое инвалидное кресло взамен испорченного.
«Это самое главное — прямая помощь людям. Нет ничего важнее», — отметил президент.
3 ноября в ходе встречи с членами Общественной палаты глава государства отметил, что единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи.
«Если разрушается культура, традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной», — сказал президент.
В своей речи он также высказался о роли Александра Невского в истории России, отметив, что князь думал о том, чтобы сохранить русский народ и все другие народы, проживающие на территории нашей страны.
«Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сёстрам в Донбассе и Новороссии», — отметил Путин.
Президенту также задали вопрос о решении начать спецоперацию. Глава государства в ответ подчеркнул, что у России не было иного выбора.
«Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись. Нет, к сожалению, этого нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», — сказал он.