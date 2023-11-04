Путин и представители конфессий возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин по случаю Дня народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Вместе с ним в церемонии участвовали представители религиозных объединений России, в том числе главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода. Помимо представителей религиозных конфессий, в церемонии приняли участие члены общественных и молодёжных организаций, президент кратко побеседовал с ними.

День народного единства отмечается в России 4 ноября ежегодно с 2005 года. Праздник, имеющий статус дня воинской славы, установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от иностранных интервентов в 1612 году.