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Путин и представители конфессий возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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Президент России Владимир Путин по случаю Дня народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Путин и представители конфессий возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому
  • Gettyimages.ru

Вместе с ним в церемонии участвовали представители религиозных объединений России, в том числе главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода. Помимо представителей религиозных конфессий, в церемонии приняли участие члены общественных и молодёжных организаций, президент кратко побеседовал с ними.

День народного единства отмечается в России 4 ноября ежегодно с 2005 года. Праздник, имеющий статус дня воинской славы, установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от иностранных интервентов в 1612 году.

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