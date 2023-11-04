RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил, что к началу спецоперации на Украине на Россию уже напали

Короткая ссылка
В 2022 году России пришлось начать СВО, потому что к тому времени на страну уже напали, заявил российский президент Владимир Путин.

«У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что на исторических российских территориях Донбасса жили русские люди, которые считали себя частью России, и они нуждались в защите.

«Надо было когда-то предпринять действия, направленные на то, чтобы когда-то положить этому конец. Мы к этому и стремимся, этим всё и продиктовано», — добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявления, что Россия начала СВО безо всяких причин.

Папа Римский заявил, что «лай НАТО у дверей России» мог стать причиной начала спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому народу и не намерена ущемлять интересы граждан Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить