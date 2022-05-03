Папа Римский: «лай НАТО у дверей России» мог стать причиной начала спецоперации

«Лай НАТО у дверей России» мог стать причиной начала военной спецоперации на Украине, заявил Папа Римский Франциск.

«Вероятно, лай НАТО у дверей России привёл к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал (началу спецоперации на Украине. — RT)», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Папа Римский также сообщил о готовности отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках содействия урегулированию ситуации на Украине.

Говоря о возможности визита в Киев, он уточнил, что пока не чувствует необходимости отправляться туда.