Папа Римский Франциск выразил готовность встретиться с Путиным, чтобы обсудить Украину

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Папа Римский Франциск сообщил о готовности отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках содействия урегулированию ситуации на Украине.
Папа Римский Франциск выразил готовность встретиться с Путиным, чтобы обсудить Украину
  • AP
  • © Gregorio Borgia

«В Киев я пока не поеду. Я послал кардинала Михаила Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвёртый раз. Но я чувствую, что мне не нужно туда. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Папа Римский Франциск несколько раз подчеркнул, что готов отправиться для этого в Москву.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в РПЦ ожидают более благоприятных условий для встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. События двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить эту встречу.

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