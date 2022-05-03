Папа Римский Франциск выразил готовность встретиться с Путиным, чтобы обсудить Украину

Папа Римский Франциск сообщил о готовности отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках содействия урегулированию ситуации на Украине.

«В Киев я пока не поеду. Я послал кардинала Михаила Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвёртый раз. Но я чувствую, что мне не нужно туда. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Папа Римский Франциск несколько раз подчеркнул, что готов отправиться для этого в Москву.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в РПЦ ожидают более благоприятных условий для встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. События двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить эту встречу.