Песков назвал чудовищной ложью заявления, что Россия начала СВО без всяких причин
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
Он привёл пример одного из самых вопиющих случаев лжи в отношении России.
«Ну первое — Россия во всём виновата, в том, что происходит. Агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это чудовищная ложь», — приводит РИА Новости слова Пескова на марафоне «Знание.Первые».
Он напомнил, что авторы таких заявлений не рассказывают предысторию и не показывают выступления российского лидера Владимира Путина по данной теме.
«Так устроен этот информационный мир, и так устроена та самая западная монополия на владение информационными потоками», — добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Соединённые Штаты и Британия крайне болезненно реагируют на попытки посягательства на свою монополию в СМИ.