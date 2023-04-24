Песков назвал чудовищной ложью заявления, что Россия начала СВО без всяких причин

Заявления о том, что Россия начала специальную военную операцию без всяких причин, являются чудовищной ложью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он привёл пример одного из самых вопиющих случаев лжи в отношении России.

«Ну первое — Россия во всём виновата, в том, что происходит. Агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это чудовищная ложь», — приводит РИА Новости слова Пескова на марафоне «Знание.Первые».

Он напомнил, что авторы таких заявлений не рассказывают предысторию и не показывают выступления российского лидера Владимира Путина по данной теме.

«Так устроен этот информационный мир, и так устроена та самая западная монополия на владение информационными потоками», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Соединённые Штаты и Британия крайне болезненно реагируют на попытки посягательства на свою монополию в СМИ.