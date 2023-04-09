Песков: Запад болезненно реагирует на попытки посягательства на свою монополию в СМИ

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Соединённые Штаты и Британия крайне болезненно реагируют на попытки посягательства на свою монополию на СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Запад болезненно реагирует на попытки посягательства на свою монополию в СМИ
  • РИА Новости

«Действительно, мировая монополия на средства массовой информации, на гегемонию средств массовой информации в мире принадлежит, к сожалению, до сих пор англосаксам», — приводит РИА Новости его слова в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия 1».

Песков отметил, что английские и американские СМИ остаются самыми могущественными в мире.

«И даже такие скромные попытки, как у нас с RT, они сразу приходят к такой обостренной аллергии, к истерике с их стороны, то есть, любые посягательства на эту информационную монополию», — сказал представитель Кремля.

Ранее издание Politico опубликовало статью, в которой отмечается, что телеканал RT Arabic сегодня имеет «большой вес» на Ближнем Востоке.

Кроме того, Институт изучения журналистики Reuters при Оксфордском университете сообщил, что блокировка Западом RT и Sputnik не смогла ослабить их влияние на жителей Испании и Латинской Америки.

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