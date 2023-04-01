Reuters: блокировка Западом RT и Sputnik не ослабила их влияние на жителей Латинской Америки

Короткая ссылка
Блокировка Западом RT и Sputnik не смогла ослабить их влияние на жителей Испании и Латинской Америки.
Reuters: блокировка Западом RT и Sputnik не ослабила их влияние на жителей Латинской Америки
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Институт изучения журналистики Reuters при Оксфордском университете.

Авторы статьи также ссылаются на исследование, проведённое лабораторией DFRLab при Атлантическом совете. Оно показало, что российские СМИ доминируют в соцсетях в этих регионах, особенно когда речь идёт о конфликте на Украине.

Отмечается, что RT en Español в Twitter является третьей по популярности площадкой для обсуждения этой темы на испанском, а Sputnik Mundo входит в топ-15.

Заняв альтернативную нишу, RT и Sputnik получили преимущество по сравнению с BBC или CNN, а также среди местных СМИ, отмечает доцент Университета ICESI в Колумбии Владимир Рувинский.

Ранее сообщалось, что на Западе обратили внимание на успех RT en Español в TikTok.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить