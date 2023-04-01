Reuters: блокировка Западом RT и Sputnik не ослабила их влияние на жителей Латинской Америки
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Об этом пишет Институт изучения журналистики Reuters при Оксфордском университете.
Авторы статьи также ссылаются на исследование, проведённое лабораторией DFRLab при Атлантическом совете. Оно показало, что российские СМИ доминируют в соцсетях в этих регионах, особенно когда речь идёт о конфликте на Украине.
Отмечается, что RT en Español в Twitter является третьей по популярности площадкой для обсуждения этой темы на испанском, а Sputnik Mundo входит в топ-15.
Заняв альтернативную нишу, RT и Sputnik получили преимущество по сравнению с BBC или CNN, а также среди местных СМИ, отмечает доцент Университета ICESI в Колумбии Владимир Рувинский.
Ранее сообщалось, что на Западе обратили внимание на успех RT en Español в TikTok.