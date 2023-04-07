Автор Politico отмечает «большой вес» RT Arabic на Ближнем Востоке

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Издание Politico опубликовало статью, в которой отмечается, что телеканал RT Arabic сегодня имеет «большой вес» на Ближнем Востоке.
Автор Politico отмечает «большой вес» RT Arabic на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

«(RT Arabic) сегодня имеет большой вес на Ближнем Востоке — точно так же, как когда-то RT пользовался популярностью в Европе. RT Arabic ведёт круглосуточное вещание с восьми спутников, что делает его самым популярным новостным телеканалом в регионе. И это не всё — веб-сайт RT Arabic тоже стал одним из самых популярных информационных онлайн-ресурсов в регионе, в некоторые месяцы опережая даже «Аль-Джазиру», а на платформе YouTube у RT Arabic больше преданных подписчиков, чем у любого другого телеканала сети RT», — пишет автор.

Отмечается, что страницы RT Arabic в соцсетях собрали в общей сложности 804 млн просмотров — и эта цифра растёт в геометрической прогрессии с февраля 2022 года.

Ранее американское издание Foreign Policy отметило успехи работы российских СМИ, в частности телеканала RT Arabic и агентства Sputnik Arabic, на Ближнем Востоке.

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