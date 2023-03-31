Foreign Policy отметило успехи работы RT Arabic на Ближнем Востоке

Американское издание Foreign Policy отметило успехи работы российских СМИ, в частности телеканала RT Arabic и агентства Sputnik Arabic, на Ближнем Востоке.

В статье говорится, что «российские государственные СМИ RT Arabic и Sputnik Arabic пришли на Ближний Восток за много лет до вторжения на Украину и стали восприниматься как полноценные источники региональных новостей».

«С экономической точки зрения наступление России на информационном фронте увенчалось успехом: ей удалось убедить арабские государства не присоединяться к западным санкциям. Более того, у некоторых ближневосточных партнёров России (в первую очередь Турции и ОАЭ) даже наблюдается рост двустороннего товарооборота с Москвой — и это в то время, когда Запад делал всё возможное для изоляции России», — отмечается в материале.

Автор статьи подчёркивает, что на деле отношение к России во многих странах мира, в том числе в таких важных, как Индия, ЮАР и значительная часть ближневосточного региона, оказывается гораздо лучше, чем думают США.

«А через год дезинформация и пропаганда, преподносимые под видом честных новостей и аналитики, сделают своё дело — тёплые чувства к Москве в этих странах окрепнут», — подытоживается в материале.

Руководитель RT Arabic Майя Манна, комментируя статью, поблагодарила «влиятельных американских коллег за высокую оценку результатов работы RT Arabic и за оптимистичные прогнозы».

Ранее американский телеканал CNN и издание Politico в своих статьях отметили успехи RT en Español в Латинской Америке.

В статье Politico телеканал RT en Español, в частности, называют «огромной силой, особенно в странах Латинской Америки».

Как подчёркивается, несмотря на блокировку YouTube всех связанных с RT каналов, «всё-таки голос RT не замолк».