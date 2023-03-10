CNN и Politico в своих статьях отмечают успехи RT en Español в Латинской Америке

Американский телеканал CNN и издание Politico в своих статьях отмечают успехи RT en Español в Латинской Америке.

Так, в колонке на сайте CNN говорится, что «нарратив о том, что Украина является марионеткой Запада, особенно силён в Латинской Америке, где контролируемые Кремлём СМИ, такие как RT, имеют большую аудиторию».

В статье Politico телеканал RT en Español называют «огромной силой, особенно в странах Латинской Америки».

«Говоря о российских государственных СМИ, нельзя не упомянуть испаноязычные новостные службы, среди которых выделяется телеканал RT en Español. Сегодня они — огромная сила, особенно в странах Латинской Америки. Сверкающие глянцем студии этого телеканала, направленная против англосаксонского мира редакционная политика, а также способность по максимуму использовать любовь местного населения к зарубежным источникам новостей — всё это сделало телеканал крупнейшим рупором информационной повестки Москвы», — отмечается в материале.

В статье подчёркивается, что, несмотря на блокировку YouTube всех связанных с RT каналов, «всё-таки голос RT не замолк».

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявила об успехе «российских пропагандистских каналов», главным образом RT, в Латинской Америке.

Отмечается, что успех RT в Латинской Америке «показывают цифры». В аккаунте Facebook* у RT en Español приблизительно 18 млн подписчиков, говорится в статье.

Подчёркивается, что «особенно внушительно выглядят цифры по Аргентине, Мексике и Венесуэле».

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.