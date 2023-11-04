Путин заявил о важности моральной поддержки участников СВО

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул важность моральной поддержки для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса.

Президент пообщался сегодня с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и отметил, что бойцы СВО каждый день рискуют собственной жизнью.

«Я знаю, это очень важная вещь — такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а может быть, ежечасно рискуют своей жизнью. Это очень важно!» — цитирует Путина ТАСС.

Ранее Путин и представители конфессий возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.