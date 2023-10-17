Извлекал из тайника взрывное устройство: в ФСБ заявили о задержании жителя Крыма за сотрудничество с СБУ

Житель Крыма инициировал сотрудничество с украинскими спецслужбами, чтобы передавать Киеву сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове. В ФСБ заявили о задержании злоумышленника в момент, когда тот извлекал из тайника пакет со взрывным устройством. Возбуждено уголовное дело.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании жителя Крыма за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ).

По данным ФСБ, житель Бахчисарайского района 1975 года рождения сам инициировал сотрудничество с представителями СБУ, которым передавал сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.

Также сообщается, что злоумышленник занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона.

«При конспиративном изъятии из тайника пакета со взрывным устройством агент украинских спецслужб был задержан сотрудниками ФСБ», — заявили в Центре общественных связей ведомства.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») и ч. 1 ст. 222.1 УК России («Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

Днём ранее в управлении ФСБ по Курганской области сообщили о задержании местного жителя за сотрудничество с запрещённой в России украинской организацией и подготовку к подрывной работе.

По информации спецслужбы, в марте мужчина конфиденциально связался с представителями украинской организации и выразил согласие участвовать в её деятельности, которая направлена против российской безопасности.

После этого он получил ряд заданий. В частности, 20-летнему фигуранту высылали инструкции, как проводить диверсионную и подрывную работу на российской территории. В том числе ему поручали распространять проукраинские пропагандистские материалы, собирать и передавать сведения о расположении подразделений силовых структур, воинских частей и военкоматов.

Следственное управление УФСБ возбудило против него дело по ст. 275.1 УК России о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

Также по теме «Задокументирована переписка»: житель Владимирской области задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины Житель города Гусь-Хрустального предпринимал попытки установить контакт с представителями иностранных государств, в том числе Украины,...

За несколько дней до этого ФСБ сообщила о задержании жителя Приморья по обвинению в шпионаже в интересах Минобороны Украины и в передаче сведений украинской военной разведке.

По данным органов безопасности, житель Приморского края по заданию украинской стороны собирал и передавал её представителю сведения об объектах военной инфраструктуры региона.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России о государственной измене. Обвиняемого заключили под стражу.

Кроме того, 5 октября ФСБ сообщила о задержании жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области за сотрудничество со спецслужбами Украины.

По данным силовиков, задержанный инициативно предпринимал попытки связаться с представителями иностранных государств, в том числе Украины. Впоследствии он должен был передавать сведения о перемещении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области.

Однако действия злоумышленника были своевременно взяты под контроль, его переписка была задокументирована. Факт получения им денежных средств был подтверждён распиской и фотоотчётом.

Также 5 октября в ФСБ сообщили о задержании жителя Южно-Сахалинска, который планировал оказать содействие украинским спецслужбам. По информации силовиков, 57-летний житель областного центра, не поддерживавший проведение специальной военной операции, по собственной инициативе установил контакт с представителем Киева для помощи в деятельности, направленной против России.