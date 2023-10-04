Обнаружили и взяли в плен: ФСБ задержала члена украинской ДРГ при попытке высадиться в Крыму

Член диверсионно-разведывательной группы военной разведки Украины был захвачен в плен при попытке проникновения в Крым, сообщили в ФСБ. На допросе задержанный рассказал, что в операции принимали участие 16 украинских военнослужащих, которые приближались к полуострову на катере и пяти скутерах. Себя он назвал рядовым подразделения ГУР Минобороны Украины. Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что самолёты ВКС России пресекли попытку проникновения десантной группы ВСУ на территорию Крыма.

Пресечена попытка проникновения в Крым группы диверсантов военной разведки Украины, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым совместно с подразделениями Черноморского флота ВМФ России и управления Росгвардии по Республике Крым 4 октября предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один украинский диверсант был захвачен в плен. По словам задержанного, целью группы являлась фото- и видеосъёмка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Крымского полуострова.

В ходе допроса задержанный сообщил, что его зовут Александр Любас, он рядовой подразделения ГУР Минобороны Украины, а в операции принимали участие 16 украинских военнослужащих, которые передвигались на катере и пяти скутерах.

«Заданием было поставить флаг и сказать, что Главное управление разведки зашло в Крым», — рассказал он.

ЦОС ФСБ России о предотвращении попытки проникновения на территорию Республики Крым ДРГ

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил благодарность пограничникам за эффективную работу.

«Каждого нарушителя наших границ ждёт неминуемое наказание», — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 4 октября в северо-западной части акватории Чёрного моря действиями самолётов ВКС России была пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах.

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Алтайский край

В среду, 4 октября, была пресечена попытка теракта на территории Алтайского края. Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ 1988 года рождения, прибывшего в регион для совершения теракта по заданию запрещённой проукраинской террористической организации.

По данным силовиков, в 2022 году уроженец Челябинской области вступил за рубежом в состав террористического формирования, после чего по указанию куратора приехал на Алтай, где с помощью самодельной бомбы должен был подорвать здание администрации.

В ходе обыска в его доме нашли компоненты и прекурсоры для изготовления самодельной бомбы, в том числе самодельное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

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Камчатский край

Жителя Камчатского края, бывшего гражданина Украины, лишили гражданства РФ за экстремистские высказывания, сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ России.

«С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов

власти. Осуждённый вступил в гражданство России в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины. В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приёме злоумышленника в гражданство Российской Федерации», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что мужчина уже находится в колонии общего режима: за оправдание и пропаганду терроризма он приговорён к четырём годам лишения свободы.

Татарстан

Житель Казани, задержанный в июле по подозрению в причастности к деятельности террористического украинского формирования, планировал поджог парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и базовой станции Малые Дербышки в Казани, сообщили 3 октября в республиканском управлении ФСБ.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Участие в деятельности организации, которая признана террористической». По данным УФСБ, по заданию зарубежных кураторов мужчина изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по двум дополнительным эпизодам его преступной деятельности по статье о приготовлении к диверсии», — сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.