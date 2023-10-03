ФСБ: житель Татарстана готовил диверсии на полигоне училища и станции связи

Задержанный житель Казани готовил поджог парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и на базовой станции Малые Дербышки.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

По данным УФСБ, по заданию зарубежных кураторов он изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по двум дополнительным эпизодам преступной деятельности Сергея Новикова по статье о приготовлении к диверсии», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

В начале августа региональное УФСБ сообщало, что в Казани задержали мужчину, которого подозревают в причастности к деятельности террористического украинского формирования.