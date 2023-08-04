ФСБ: в Казани задержали мужчину, подозреваемого в участии в украинском нацформировании

В Казани задержали мужчину, которого подозревают в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Татарстану.

РИА Новости

«Задержан сторонник националистической идеологии — 29-летний житель Казани, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования», — приводит ТАСС заявление. Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России. Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в подготовке взрыва в здании правоохранительных органов в Армавире.