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ФСБ: в Казани задержали мужчину, подозреваемого в участии в украинском нацформировании

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В Казани задержали мужчину, которого подозревают в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Татарстану.
ФСБ: в Казани задержали мужчину, подозреваемого в участии в украинском нацформировании
  • РИА Новости

«Задержан сторонник националистической идеологии — 29-летний житель Казани, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в подготовке взрыва в здании правоохранительных органов в Армавире.

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