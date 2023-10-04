Следовали в направлении мыса Тарханкут: ВКС России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ

Ночью самолёты ВКС России пресекли попытку десантной группы ВСУ высадиться в Крыму. Как сообщили в Минобороны РФ, украинские военные следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и трёх гидроциклах. В августе и сентябре войска киевского режима неоднократно предпринимали попытки десантирования на Крымский полуостров. Кроме того, в ночь на 4 октября над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей дежурные средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

В ночь на 4 октября была пресечена попытка украинских войск десантироваться в Крыму, сообщили в Минобороны России.

«В северо-западной части акватории Чёрного моря действиями самолётов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах», — говорится в сообщении.

За последнее время войска киевского режима неоднократно предпринимали попытки десантирования на Крымский полуостров.

Так, 30 августа, 4 и 10 сентября было уничтожено в общей сложности 11 быстроходных военных катеров производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшими в направлении Крымского побережья.

Также дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле ряда районов кассетными боеприпасами.

«Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеются частичные разрушения жилых домовладений, хозяйственных построек», — написал он в Telegram.

Накануне украинские войска обстреляли посёлок Климово в Брянской области с применением кассетных боеприпасов.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обстрелы российских регионов со стороны войск киевского режима, в том числе с применением поставленных странами НАТО ракет и снарядов, подчёркивала, что цель таких террористических актов — отвлечь внимание от провальных попыток контрнаступления ВСУ, запугать людей и попытаться дестабилизировать внутриполитическую обстановку в России.

«Как бы ни пытались в Киеве и где-то там за океанами добиться желаемых результатов, у них не получится. Мы полны решимости покончить с любыми проявлениями неонацизма и человеконенавистнических практик на Украине. Российские суды на основании доказательств, собранных Следственным комитетом России, продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, совершавшим тяжкие преступления против гражданского населения», — заявляла она в ходе брифинга.

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Так, 3 октября СК предъявил заочные обвинения по статье «Террористический акт» начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Украины Николаю Олещуку, командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе, а также командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов украинских ВВС Сергею Бурденюку.

Речь идёт об ударах по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации.

«Следствием собраны достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Наряду с этим стало известно о вынесении приговоров украинским военнослужащим за совершение преступлений.

Так, младшему сержанту Владиславу Курке, а также старшим солдатам Павлу Степанову и Сергею Шевелю, служившим в националистическом полку «Азов»*, назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Они были признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов, покушении на убийство, совершённое общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Кроме того, к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима был приговорён механик-водитель инженерно-технической роты группы инженерного обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Виталий Антонов. 17 марта 2022 года он, получив приказ от вышестоящего руководства, расстрелял в Мариуполе мирного жителя, подъехавшего на автомобиле к зданию бывшей автозаправочной станции.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.