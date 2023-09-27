«Стены раскалились»: Нина Савченко из города Счастье ЛНР — о страхе и потерях накануне освобождения

28 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции город Счастье Луганской Народной Республики был освобождён от украинских боевиков. Но за несколько дней до этого жители города пребывали в сильнейшем страхе. Местная жительница Нина Савченко рассказала RT, как они с соседями и родными прятались в подвалах, пока вокруг творилось насилие.

Нина Савченко жила в многоэтажном доме на Республиканской улице. Их дом, рассказывает она, украинские военнослужащие использовали в качестве огневой точки. Было страшно, надежды почти не осталось — казалось, что ВСУ вот-вот начнут штурмовать Луганск.

«Ещё накануне я видела большое количество техники и военных, которые двигались по дороге в сторону Луганска. А утром 24 февраля из-за зданий напротив доносились залпы какого-то орудия. Я не знаю, что это было, такой пугающий ритмичный звук», — вспоминает Савченко.

Обстрелы были такой силы, что все, кто мог, спустились в подвал. Вскоре жильцы по отзвукам канонады поняли, что бой идёт уже на улицах города.

«Но наш дом был тогда ещё целый, — говорит Савченко. — В какой-то момент я поняла, что сверху ходит много людей и они тащат что-то тяжёлое. Они ругались, были слышны крики. Это происходило как раз в квартире соседей, которые сидели со мной в подвале. Потом такой же топот ног и скрежет металла по полу мы услышали из другой квартиры».

Тогда жильцы дома решили перебраться из своего убежища в более безопасное место. Они перебежали в помещение расположенной неподалёку бойлерной.

После обстрела, который, по словам жителей Счастья, вёлся со стороны тогда ещё оккупированного Украиной Старобельска, подъезд охватил сильный пожар. Строение стало ловушкой для тех, кто оставался в квартирах.

«Мы услышали стук в металлическую решётку квартиры на первом этаже. Там жила женщина, которая сильно болела. Ещё на втором этаже осталась бабушка. Они наотрез отказались спускаться в подвал, хотя мы их уговаривали, — продолжает жительница Счастья. — Мужчины попытались спасти их, но стены раскалились докрасна, двери перекосило, а у нас не было с собой никаких инструментов. Все трое сгорели заживо».

Дочь погибшей пожилой жительницы дома рассказала RT, что они много раз уговаривали мать переехать, но та отказывалась.

«Она говорила, что её берегут стены дома. В тот день я последний раз ей звонила в 11:11. Она сказала, что ей тяжело дышать. А через 20 минут связи с ней уже не было», — рассказала дочь погибшей.