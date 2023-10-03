Повреждено несколько жилых домов: в Брянской области заявили об обстреле ВСУ посёлка Климово кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли посёлок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал в результате этого инцидента, однако повреждено нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек. Кроме того, незадолго до этого область попытались атаковать при помощи БПЛА. Аппарат был сбит силами ПВО.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром во вторник, 3 октября, сообщил, что украинские войска обстреляли посёлок Климово с применением кассетных боеприпасов.

«Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Климово кассетными боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек», — написал он в Telegram.

По его словам, обследование территории посёлка продолжается, на месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 3 октября Богомаз заявил, что украинская сторона также предприняла попытку атаковать регион при помощи БПЛА.

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — пояснил губернатор.

По данным Минобороны, беспилотник над Брянской областью был уничтожен в 23:30 2 октября.

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Брянская область систематически подвергается обстрелам и становится объектом атак украинских БПЛА. Так, около полудня 1 октября глава региона сообщал, что ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района.

В результате никто не пострадал. Частично повреждено два административных здания и несколько жилых домов.

Вечером 30 сентября Богомаз заявил, что город Трубчевск атаковали при помощи БПЛА, один житель получил лёгкое ранение. Кроме того, в одном из административных зданий частично повреждены остекление и кровля.

Также по теме Губернатор Брянской области: житель Трубчевска получил ранение из-за обстрела ВСУ Украинские военные нанесли удар по городу Трубчевску при помощи беспилотника, пострадал мирный житель.

Ранее в тот же день было обстреляно село Горожанка Суземского района области. В результате было частично повреждено три жилых домовладения. Кроме того, в ночь на 30 сентября в результате атаки украинских боевиков в посёлке Погар было нарушено энергоснабжение.

В России неоднократно заявляли, что обстрелы гражданских объектов на российской территории прямо указывают на сущность действующей власти в Киеве. Об этом, в частности, говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Налёты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты ещё раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Не видеть её больше невозможно даже в самых отдалённых уголках нашей планеты», — сказала она в ходе брифинга 5 сентября.

Между тем Следственный комитет России заочно предъявил украинским военачальникам обвинения в терактах с применением беспилотников в ряде российских регионов. Следствие намерено объявить их в розыск и ходатайствовать о заочном аресте.

По данным СК, речь идёт об ударах по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации.

«Следствием собраны достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Обвинения по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК России предъявлены начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Украины Николаю Олещуку, командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе, а также командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов украинских ВВС Сергею Бурденюку.