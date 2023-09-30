Губернатор Брянской области: житель Трубчевска получил ранение из-за обстрела ВСУ
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Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram.
По его словам, житель получил лёгкое ранение, на текущий момент ему оказывается медицинская помощь. Однако в результате сброса украинского снаряда было повреждено здание города.
«В результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.
Ранее Богомаз заявил, что в результате атаки украинских террористов в посёлке Погар нарушено энергоснабжение.