Богомаз: в Брянской области в результате атаки ВСУ нарушено энергоснабжение
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки украинских террористов в посёлке Погар нарушено энергоснабжение.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших нет.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.
Ранее украинский БПЛА нанёс удар по селу в Белгородской области.
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