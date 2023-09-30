Богомаз: в Брянской области в результате атаки ВСУ нарушено энергоснабжение

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки украинских террористов в посёлке Погар нарушено энергоснабжение.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Ранее украинский БПЛА нанёс удар по селу в Белгородской области.