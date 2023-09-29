«Осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники»: в Керчи задержали агента ГУР Минобороны Украины

45-летний житель Керчи задержан силовиками за работу на Главное управление разведки Минобороны Украины. Как сообщили в ФСБ, мужчина по заданию украинской военной разведки осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения СВО, после чего передавал указанные сведения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа».

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали по подозрению в государственной измене 45-летнего жителя Керчи. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что крымчанин посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по заданию которого осуществлял фото и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи», — говорится в сообщении.

Также злоумышленник отправлял в чат-боты интернет-мессенджеров, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в ФСБ опубликовали видео допроса мужчины. По его словам, после начала СВО он начал получать информацию из украинских новостных каналов, а затем увидел ссылки на чат-боты СБУ, куда просили присылать информацию о военной технике ВС РФ и её перемещении.

«Отправлял то, что видел в конкретный момент: это были и грузовые автомобили, изредка бывала и боевая техника — там либо танки, либо какие-то машины БМП, либо БМД, что-то в таком роде, где-то были пушки. А так все в основном шло текстовыми сообщениями«», — подчеркнул он.

ФСБ задержала в Керчи агента украинской разведки по подозрению в госизмене

Накануне в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе гражданина РФ, который был завербован представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Как указывали в ведомстве, выполняя задание иностранной спецслужбы, он трудоустроился в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Республике Крым. После этого собранные сведения он передавал в военную разведку Украины.

Свою вину мужчина признал, подчеркнув, что осознавал, что собираемые сведения будут использованы против интересов РФ.

Ленинским районным судом Севастополя в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Также по статье «Государственная измена» проходит 28-летний командир вертолёта Максим Кузьминов, который в августе угнал Ми-8 и сел на территории Украины, сообщили RT в Главном военном следственном управлении СКР. Расследование преступлений данной категории относится к компетенции ФСБ.

Позднее на пресс-конференции в Киеве лётчик-предатель рассказал, что во время побега на борту вертолёта были два его боевых товарища, которые ничего не знали об угоне.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что сейчас проверяется информация об убийстве двух сослуживцев Кузьминова.

«Чтобы возбудить уголовное дело об убийстве [двух военнослужащих], надо сначала установить точные обстоятельства: действительно ли их убили, кто это совершил и так далее», — отметил собеседник RT.

По словам главы разведывательного управления Минобороны Украины Кирилла Буданова, двое военнослужащих РФ отказались сдаваться в плен украинским силовикам, оказали сопротивление и были убиты.

Как сообщали СМИ, тела обоих погибших военнослужащих доставили в Россию, специалисты уже провели опознание. При этом издания со ссылкой на анонимные источники передают, что оба тела сильно изуродованы. Вскрытие показало, что российские лётчики погибли, когда их расстреляли в упор.

По данным RT, одним из погибших при угоне был 35-летний уроженец Таджикистана Хушбахт Турсунов. Он отслужил в ВС РФ больше пяти лет и уже подумывал об уходе на гражданскую службу, но после начала спецоперации отложил эти планы.

По предварительной информации, во время угона вертолёта на борту также находился бортовой механик Никита С. — выпускник воронежской Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина.