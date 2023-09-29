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ФСБ задержала в Керчи агента украинской разведки по подозрению в госизмене

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Керчи по подозрению в государственной измене за шпионаж в пользу военной разведки Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, речь идёт о 45-летнем местном жителе.

Отмечается, что мужчина установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет-мессенджер.

По заданию украинской разведки задержанный передавал информацию о перемещении российской военной техники в направлении зоны специальной военной операции.

Ранее в ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали в Севастополе россиянина, работавшего на военную разведку Украины.

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