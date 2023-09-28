ФСБ задержала в Севастополе работавшего на военную разведку Украины агента
- РИА Новости
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»), в Севастополе задержан гражданин России», — сообщили в ЦОС.
По данным российской спецслужбы, в 2022 году, уклоняясь от мобилизации, задержанный выехал в одну из стран СНГ, а после сам обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.
Позднее он по заданию украинской стороны устроился на работу в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Крыму.
«Собранные сведения он передал в военную разведку Украины», — сообщили в ФСБ.
Ранее Верховный суд ЛНР приговорил диверсанта, завербованного Службой безопасности Украины, к 17 годам тюрьмы.