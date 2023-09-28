ФСБ задержала в Севастополе работавшего на военную разведку Украины агента

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали в Севастополе россиянина, работавшего на военную разведку Украины.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»), в Севастополе задержан гражданин России», — сообщили в ЦОС.

По данным российской спецслужбы, в 2022 году, уклоняясь от мобилизации, задержанный выехал в одну из стран СНГ, а после сам обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины.

Позднее он по заданию украинской стороны устроился на работу в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Крыму.

«Собранные сведения он передал в военную разведку Украины», — сообщили в ФСБ.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил диверсанта, завербованного Службой безопасности Украины, к 17 годам тюрьмы.