Задержанный в Севастополе агент Украины признался в работе на вражескую разведку
«Я уехал из России в другую страну, где познакомился с сотрудником Главного военного управления разведки Минобороны Украины и был им завербован. Согласился работать, по его заданию нужно было вернуться в Россию и поехать в Крым», — сказал он.
Он также подтвердил, что на Крымском полуострове пошёл на работу, копать окопы, где разведал информацию, а после сфотографировал и отправил данные представителю украинской разведки.
«Это были окопы на севере Крымского полуострова. Я понимал, что данные собираемые мной, они будут использованы против России, но меня вели совсем другие цели, мне было всё равно», — добавил он.
Ранее в ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали в Севастополе россиянина, работавшего на военную разведку Украины.