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Задержанный в Севастополе агент Украины признался в работе на вражескую разведку

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовали видео, в котором задержанный мужчина признался в том, что был завербован украинской военной разведкой.

«Я уехал из России в другую страну, где познакомился с сотрудником Главного военного управления разведки Минобороны Украины и был им завербован. Согласился работать, по его заданию нужно было вернуться в Россию и поехать в Крым», — сказал он.

Он также подтвердил, что на Крымском полуострове пошёл на работу, копать окопы, где разведал информацию, а после сфотографировал и отправил данные представителю украинской разведки.

«Это были окопы на севере Крымского полуострова. Я понимал, что данные собираемые мной, они будут использованы против России, но меня вели совсем другие цели, мне было всё равно», — добавил он.

Ранее в ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали в Севастополе россиянина, работавшего на военную разведку Украины.

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