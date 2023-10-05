«Задокументирована переписка»: житель Владимирской области задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины

Житель города Гусь-Хрустального предпринимал попытки установить контакт с представителями иностранных государств, в том числе Украины, для получения вознаграждения за действия, наносящие ущерб безопасности РФ. Как сообщили в ФСБ, силовики взяли его под наблюдение, после чего задержали за сотрудничество на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами. Мужчина должен был передать сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Во Владимирской области за сотрудничество со спецслужбами Украины задержан житель города Гусь-Хрустального. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Гусь-Хрустального Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Указывается, что мужчина предпринимал попытки посредством мобильной связи и через интернет установить контакт с представителями иностранных государств, в том числе Украины, для получения вознаграждения за совершение действий, направленных на нанесение ущерба безопасности РФ.

«Действия злоумышленника были своевременно взяты под контроль, задокументирована его переписка. Фигурант должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области. Факт получения гражданином денежных средств подтверждается распиской и фотоотчётом», — отметили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ»).

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Накануне сотрудники Пограничного управления ФСБ России совместно с подразделениями Черноморского флота ВМФ России и управления Росгвардии предотвратили попытку проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Минобороны Украины с использованием быстроходных плавсредств.

В результате был захвачен в плен один украинский диверсант. По словам задержанного, целью группы являлась фото- и видеосъёмка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Крымского полуострова. В ходе допроса задержанный сообщил, что его зовут Александр Любас, он рядовой подразделения ГУР Минобороны Украины, а в операции принимали участие 16 украинских военнослужащих, которые передвигались на катере и пяти скутерах.

Позднее на Украине признали потери при попытке высадки десанта в Крыму.

RT разобрал детали неудачной вылазки украинских диверсантов. Была задействована группа, которая насчитывала от 14 до 16 человек. Они использовали крупную моторную лодку с системой спутниковой навигации, а также гидроциклы, на которых передвигалась основная часть группы. Для уничтожения десантной группы ВСУ был поднят самолёт морской авиации России. После применения бортового вооружения самолёта значительная часть десанта была уничтожена.

Впоследствии в их лодках и гидроциклах были обнаружены автоматы производства стран НАТО Scar-L и M4 калибра 5,56 × 45 мм, оснащённые глушителями, а также спутниковый телефон Iridium.

Также на russian.rt.com ФСБ предотвратила попытку захода в Крым украинской ДРГ

Задержание инженера ОПК

Кроме того, 5 октября стало известно, что российские таможенники задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, организовавшего канал контрабанды военной продукции.

По данным Федеральной таможенной службы, житель Москвы отправил в страны Европы, США и Японию более 500 посылок на 31 млн рублей. В частности, он отослал на Запад транспортные модульные жилеты, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари.

«Вместе с подельником, также уроженцем Москвы, который в настоящее время проживает в Великобритании, инженер создал интернет-магазин. Через него в течение двух лет товары военного назначения российского и советского образца продавали зарубежным заказчикам. Подельник принимал заказы на товар и оплату. В некоторые посылки вкладывались записки против проведения специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено 12 уголовных дел по фактам контрабанды военной продукции. Он отправлен под домашний арест.