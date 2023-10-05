ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России..., причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами», — говорится в заявлении.
Задержанный должен был передавать сведения о передвижениях железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области.
Ранее стало известно, что жителя Южно-Сахалинска задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами.
В сентябре сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Керчи по подозрению в государственной измене за шпионаж в пользу военной разведки Украины.