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ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу на спецслужбы Украины

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Жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России..., причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами», — говорится в заявлении.

Задержанный должен был передавать сведения о передвижениях железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области.

Ранее стало известно, что жителя Южно-Сахалинска задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами.

В сентябре сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Керчи по подозрению в государственной измене за шпионаж в пользу военной разведки Украины.

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