Аксёнов поблагодарил ФСБ за пресечение проникновения украинской ДРГ в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников Пограничной службы ФСБ за пресечение проникновения украинской ДРГ в Крым.

«Благодарю сотрудников Пограничной службы ФСБ за эффективную работу по пресечению проникновения вражеской диверсионно-разведывательной группы на территорию Республики Крым», — написал он в Telegram.

Утром 4 октября в Минобороны России сообщили, что в акватории Чёрного моря самолёты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.

Одного из участников украинской диверсионной группы, пытавшейся ночью проникнуть в Крым, взяли в плен.