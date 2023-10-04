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Аксёнов поблагодарил ФСБ за пресечение проникновения украинской ДРГ в Крым

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников Пограничной службы ФСБ за пресечение проникновения украинской ДРГ в Крым.
Аксёнов поблагодарил ФСБ за пресечение проникновения украинской ДРГ в Крым
  • РИА Новости

«Благодарю сотрудников Пограничной службы ФСБ за эффективную работу по пресечению проникновения вражеской диверсионно-разведывательной группы на территорию Республики Крым», — написал он в Telegram.

Утром 4 октября в Минобороны России сообщили, что в акватории Чёрного моря самолёты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.

Одного из участников украинской диверсионной группы, пытавшейся ночью проникнуть в Крым, взяли в плен.

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