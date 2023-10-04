Аксёнов поблагодарил ФСБ за пресечение проникновения украинской ДРГ в Крым
- РИА Новости
«Благодарю сотрудников Пограничной службы ФСБ за эффективную работу по пресечению проникновения вражеской диверсионно-разведывательной группы на территорию Республики Крым», — написал он в Telegram.
Утром 4 октября в Минобороны России сообщили, что в акватории Чёрного моря самолёты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.
Одного из участников украинской диверсионной группы, пытавшейся ночью проникнуть в Крым, взяли в плен.