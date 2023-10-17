Российские силовики задержали жителя Крыма за сотрудничество с СБУ

В ФСБ России сообщили о задержании крымчанина за сотрудничество с СБУ: мужчина собирал информацию для украинских спецслужб и создавал тайники с боеприпасами.

«При конспиративном изъятии из тайника пакета со взрывным устройством агент украинских спецслужб был задержан сотрудниками ФСБ», — приводит заявление ФСБ.

Против крымчанина завели уголовные дела по ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») и ч. 1 ст. 222.1 УК России («Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

Ранее в Курганской области 20-летнего местного жителя задержали за сотрудничество с запрещённой в России украинской организацией и подготовку к подрывной работе.