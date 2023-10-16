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В Курганской области мужчину задержали за сотрудничество с украинской организацией

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В Курганской области 20-летнего местного жителя задержали за сотрудничество с запрещённой в России украинской организацией и подготовку к подрывной работе.
В Курганской области мужчину задержали за сотрудничество с украинской организацией
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности России по региону.

По информации спецслужбы, в марте мужчина конфиденциально связался с представителями украинской организации и выразил согласие участвовать в её деятельности, которая направлена против российской безопасности.

После этого он получил ряд заданий. Так, на электронный адрес 20-летнему фигуранту высылали инструкции о том, как проводить диверсионную и подрывную работу на российской территории. В том числе ему поручали распространять проукраинские пропагандистские материалы, собирать и передавать сведения о расположении подразделений силовых структур, воинских частей и военкоматов.

Следственное управление УФСБ возбудило против него дело по ст. 275.1 УК России «сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Ранее в ФСБ России сообщили, что задержанный житель Казани готовил поджог парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и на базовой станции Малые Дербышки.

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