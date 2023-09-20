«Преступный умысел своевременно пресечён»: ФСБ задержала отравившего воду для военнослужащих жителя Барнаула

Житель Барнаула 1981 года рождения отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных военнослужащих. Как сообщили в ФСБ, его преступный умысел был пресечён, злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статьям «Покушение на государственную измену» и «Покушение на террористический акт». Отмечается, что он выражал радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооружённых сил.

В Алтайском крае задержали жителя Барнаула, отравившего воду, которая предназначалась для мобилизованных в ряды Вооружённых сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

«Гражданин России 1981 года рождения через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооружённых сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что весь процесс мужчина снял на видео, которое направил представителям Украины, занимающимся вербовкой россиян для организации терактов. Уточняется, что мобилизованные не успели выпить отравленную воду.

«Преступный умысел жителя Барнаула своевременно пресечён оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Покушение на государственную измену») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули силовики.

Ранее на этой неделе в Ростовской области задержали двоих граждан РФ, которые по заданию представителей запрещённой террористической организации «Легион «Свобода России»* (ЛСР) готовили в регионе диверсионно-террористические акты.

Сотрудники ФСБ задержали их в момент подготовки к поджогу административного здания. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Ворошиловский и Кировский районные суды Ростова-на-Дону арестовали их на два месяца.

Также на russian.rt.com ФСБ задержала диверсантов в момент подготовки к поджогу здания — видео

На прошлой неделе Верховный суд ЛНР приговорил жителя Луганска к 17 годам тюрьмы. Мужчина в 2014 году наладил контакт с представителем СБУ, которому передавал данные о сотрудниках Народной милиции и военной технике, а в мае 2017-го по указаниям сотрудников украинской спецслужбы бросил гранату в здание.

К 12,5 года лишения свободы за контрабанду в США продукции военного назначения был приговорён россиянин Сергей Кабанов. По данным ФСБ, он через Латвию отправил изделия, применяемые в ракетной технике ВС РФ, фирме, подконтрольной Министерству обороны США.

Также на russian.rt.com Тверской суд вынес приговор россиянину за военную контрабанду

Кроме того, силовики задержали жителя Ингушетии по подозрению в попытке вступить в ряды ВСУ. Как сообщили в ФСБ, гражданин РФ в этих целях инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против ВС России. Его задержали при попытке выезда из России.

В Херсонской области задержали подозреваемого в причастности к украинскому вооружённому формированию «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»**.

Он добровольно вступил в организацию, целью которой является нарушение целостности России, борьба за возвращение Крыма в состав Украины, а также продовольственная, энергетическая и водная блокада полуострова со стороны украинской границы.

Также на russian.rt.com ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Крыму — видео

8 сентября в ФСБ сообщили о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму. Был задержан житель Севастополя 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений МО России, а также вёл подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта региона.

Силовики обнаружили тайник, в котором было найдено предназначавшееся для совершения теракта самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичной взрывчатки иностранного производства.





* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

** «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 01.06.2022.