Планировался подрыв станций связи: ФСБ предотвратила теракт в Красноярском крае

В Красноярском крае на территории закрытого административно-территориального образования Зеленогорск предотвращён террористический акт, сообщили в ФСБ. Были задержаны двое сторонников идеологии запрещённой в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР», которые планировали подорвать станции связи.

В Красноярском крае сотрудники ФСБ при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии на территории закрытого административно-территориального образования Зеленогорск пресекли террористический акт. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ.

«Установлено, что два сторонника идеологии запрещённой в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в городе Зеленогорске. Таким образом мужчины намеревались препятствовать рассылке Министерства обороны РФ посредством интернет-приложения «Госуслуги» повесток о призыве на военную службу граждан России, подпадающих под мобилизацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые собирались приобрести через третье лицо тротиловые шашки и другие средства для подрыва. В этот момент они были задержаны силовиками.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям: «Приготовление к преступлению», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»

Добавим, что градообразующим предприятием Зеленогорска является электрохимический завод «Росатома», который занимается обогащением урана и обращением с обеднённым гексафторидом урана для нужд атомной энергетики.

Волгоградская область

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего сотрудника местного предприятия, который имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом «совершенно секретно», сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 33-летнего местного жителя, подозреваемого в нарушении требований по защите государственной тайны. Установлено, что сотрудник одного из волгоградских предприятий, имеющий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом «совершенно секретно», нарушил принятое в отношении него решение о временном ограничении права на выезд за пределы страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований по защите государственной тайны». У него действовал запрет на выезд из страны до июня 2024 года, однако он проигнорировал указанное решение и выехал за границу.

Задержание пособников украинских спецслужб

В Луганской Народной Республике задержан гражданин Украины, передававший данные о местах дислокации ВС РФ иностранным спецслужбам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

«Сообщается, что с октября 2022 года гражданин Украины, проживающий в регионе, собирал данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и Вооружённых сил РФ, которые в дальнейшем передал специальным службам иностранного государства для использования против безопасности Российской Федерации», — приводит текст сообщения ТАСС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

При этом сотрудники управления ФСБ по Хабаровскому краю задержали за шпионаж 54-летного гражданина Украины. В ведомстве установили, что мужчина, являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера. Речь идёт о местах дислокации военной техники и личного состава российских вооружённых сил.

Кроме того, в Псковской области была пресечена попытка шпионажа в интересах спецслужб Украины со стороны жителя Днепропетровска.

«Гражданину Украины объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ (шпионаж). Въезд в страну иностранцу закрыт до 2053 года», — приводит текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что задержанный сознался в том, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года.

«С начала 2023 года сотрудники управления пресекли попытки десяти агентов специальных служб Украины попасть на территорию Российской Федерации», — указали в управлении ФСБ по Псковской области.