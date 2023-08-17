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Суд в Новосибирске вынес приговор подросткам за подготовку взрыва в визовом центре

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Первый Восточный окружной военный суд приговорил к трём и четырём годам воспитательной колонии двух подростков за подготовку взрыва в паспортно-визовом центре Новосибирска.

Об этом сообщает УФСБ России по области.

«Пресечена противоправная деятельность двух граждан России — жителей Новосибирска и Новотроицка Оренбургской области», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, пресечён подрыв самодельной бомбы в здании новосибирского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России.

Ранее оперативники задержали двух человек в Красноярском крае. По версии следствия, задержанные намеревались подорвать базовые станции связи в Зеленогорске.

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