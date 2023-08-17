Суд в Новосибирске вынес приговор подросткам за подготовку взрыва в визовом центре
Об этом сообщает УФСБ России по области.
«Пресечена противоправная деятельность двух граждан России — жителей Новосибирска и Новотроицка Оренбургской области», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным ведомства, пресечён подрыв самодельной бомбы в здании новосибирского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России.
Ранее оперативники задержали двух человек в Красноярском крае. По версии следствия, задержанные намеревались подорвать базовые станции связи в Зеленогорске.