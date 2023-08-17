Суд в Новосибирске вынес приговор подросткам за подготовку взрыва в визовом центре

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к трём и четырём годам воспитательной колонии двух подростков за подготовку взрыва в паспортно-визовом центре Новосибирска.

Об этом сообщает УФСБ России по области. «Пресечена противоправная деятельность двух граждан России — жителей Новосибирска и Новотроицка Оренбургской области», — приводит сообщение РИА Новости. По данным ведомства, пресечён подрыв самодельной бомбы в здании новосибирского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Ранее оперативники задержали двух человек в Красноярском крае. По версии следствия, задержанные намеревались подорвать базовые станции связи в Зеленогорске.