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ФСБ: задержаны планировавшие подрыв станций связи в Зеленогорске

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Оперативники задержали двух человек в Красноярском крае. По версии следствия, задержанные намеревались подорвать базовые станции связи в Зеленогорске, сообщает УФСБ России по Красноярскому краю.

«Установлено, что два сторонника идеологии запрещённой в России межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в городе Зеленогорске», — приводит ТАСС сообщение.

Задержание проводили сотрудники УФСБ по региону.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата в Находке. Подозреваемому назначен домашний арест.

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