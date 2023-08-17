ФСБ: задержаны планировавшие подрыв станций связи в Зеленогорске
«Установлено, что два сторонника идеологии запрещённой в России межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в городе Зеленогорске», — приводит ТАСС сообщение.
Задержание проводили сотрудники УФСБ по региону.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата в Находке. Подозреваемому назначен домашний арест.