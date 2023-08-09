ФСБ задержала россиянина, подорвавшего газопровод в Крыму по заданию украинских спецслужб
- РИА Новости
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, россиянин по зданию кураторов с Украины 23 июня текущего года подорвал газопровод в посёлке Кореиз, использовав самодельное взрывное устройство, которое ему передали через тайник.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата в Находке. Подозреваемому назначен домашний арест.