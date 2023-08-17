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ФСБ: в Херсонской области пресечена шпионская деятельность жителя Украины

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Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю пресекли шпионскую деятельность жителя Украины в Херсонской области.

«УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в Херсонской области был выявлен 54-летний гражданин Украины, подозреваемый в сборе информации для СБУ.

Согласно данным ведомства, подозреваемый собирал данные о местах расположения техники и личного состава ВС России.

В июне сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике задержали шпиона и диверсанта Службы внешней разведки Украины. Он передавал украинской разведке информацию о местах дислокации и передвижении ВС России. 

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