В ДНР возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины

Против жителя Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»). Фигурант по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов», — сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону.

Также российские спецслужбы вынесли предостережения ещё четырём жителям региона, которые оказались под давлением СБУ в рамках программы «Тебя ждут дома».

В июне сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике задержали шпиона и диверсанта Службы внешней разведки Украины. Он передавал украинской разведке информацию о местах дислокации и передвижении ВС России.

Также сообщалось, что разведка Украины планировала совершить в России теракт с «грязной бомбой».