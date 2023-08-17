В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже

Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающего в ЛНР гражданина Украины», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, с октября 2022 года мужчина собирал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС России.

После этого он передавал данные спецслужбам «иностранного государства для использования против безопасности Российской Федерации».

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю пресекли шпионскую деятельность жителя Украины в Херсонской области.