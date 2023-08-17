В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже
- РИА Новости
«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающего в ЛНР гражданина Украины», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным ведомства, с октября 2022 года мужчина собирал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и ВС России.
После этого он передавал данные спецслужбам «иностранного государства для использования против безопасности Российской Федерации».
Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
Ранее сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю пресекли шпионскую деятельность жителя Украины в Херсонской области.