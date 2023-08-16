«Четыре диверсанта уничтожены»: в ФСБ сообщили о пресечении попытки проникновения украинской ДРГ в Брянскую область

Пограничники ФСБ России совместно с подразделениями Минобороны пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области. Четыре диверсанта были уничтожены, на месте боестолкновения найдены иностранное оружие, взрывные устройства, а также FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России». Как подчеркнули в ведомстве, это свидетельствует о подготовке боевиками провокаций и диверсионных акций на российской территории.

В среду, 16 августа, Федеральная служба безопасности России сообщила о пресечении попытки украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию Брянской области.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, в результате боя были уничтожены четыре диверсанта. При этом у боевиков обнаружили ряд предметов, указывающих на подготовку провокации.

«На месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории», — заявили в ЦОС ФСБ.

На кадрах опубликованного ведомством ролика об инциденте продемонстрированы тела уничтоженных боевиков, а также их вооружение.

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, 15—16 августа украинские ДРГ предприняли две попытки проникнуть на территорию Брянской области. Обе они были пресечены благодаря слаженным действиям Минобороны, погрануправления ФСБ России и спецподразделений Росгвардии.

Теракт в Брянской области в марте 2023 года

Напомним, 2 марта 2023 года группа диверсантов проникла в село Любечане Климовского района Брянской области. В ЦОС ФСБ отмечали: несмотря на заявления террористов, что они «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», боевики убили двух мирных жителей и ранили ещё двоих, в том числе ребёнка, а также занимались мародёрством.

Также по теме «Преступление не останется безнаказанным»: МИД России указал на использование натовского оружия при теракте под Брянском Убийства двух мирных в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия, говорится в заявлении МИД...

«Используя методы нацистов времён Великой Отечественной войны, бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения», — отметили в ФСБ.

О нападении тогда также высказался Владимир Путин. Президент отметил, что именно такие люди — расстреливающие безоружных гражданских, — ставили перед собой задачу лишить россиян исторической памяти, своей истории, традиций, языка.

«Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится — мы их дожмём», — подчеркнул президент России.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел России заявили, что украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО.

«Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», — говорилось в официальном комментарии ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что в Москве сделали соответствующие выводы из произошедшего, и констатировали, что преступление не останется безнаказанным.